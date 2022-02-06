مدير مكتب ولي العهد السعودي يعلق على وفاة الطفل ريان

علق بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الأحد، على وفاة الطفل المغربي، ريان، ‏بعد 5 أيام من احتباسه داخل أحد الآبار في المملكة المغربية.‏

ونشر بدر العساكر صورة للطفل ريان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها أن "قصة الطفل ريان تعبر عن عمق المشاعر الإنسانية التي توحدت من جميع الأشقاء العرب وشعوب العالم".

وأردف العساكر: "خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي الشقيق.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق متصل، قالت السفارة السعودية في المغرب عبر حسابها على "تويتر" إنها تعزي ببالغ الحزن والأسى أسرة الطفل ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي في وفاة المغفور له، وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه، داعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

وأصيب المغرب بصدمة، اليوم الأحد، بعد أن عثرت طواقم الطوارئ على الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات ميتا في قاع بئر، في نهاية مأساوية لعملية إنقاذ مضنية استمرت 5 أيام عصفت بالأمة والعالم.

وحظيت محنة "الريان الصغير" منذ سقوطه في البئر بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي باهتمام عالمي، وأثارت فيضا من التعاطف عبر الإنترنت، مع الهاشتاغ العربي #SaveRayan الرائج أو "أنقذوا ريان".

فرق خدمات الطوارئ المغربية تنقل جثمان الطفل ريان أورام إلى سيارة إسعاف بعد أن سحبه من بئر سقط فيه في 1 فبراير/ شباط في قرية إغران النائية في ريف شفشاون الشمالي، 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022

وطوال العملية لإخراج ريان من قاع بئر بطول 32 مترا، حذرت السلطات المغربية من أنها لا تعرف ما إذا كان على قيد الحياة.

وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل ريان، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، اتصل جلالة الملك محمد السادس بوالدي الطفل الذي توفي بعد سقوطه في البئر".