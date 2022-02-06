غزة تسجل 8 وفيات وتحذر من ذروة الموجة الرابعة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ،اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة، و1833إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، خلال تقريرها اليومي، إن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 217768 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 24677 حالة، وإجمالي المتعافين 191303حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1788وفاة.

وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، من بينها 81 حالة خطيرة وحرجة.

وحذرت الوزارة من أن قطاع غزة يشهد عنفوان الموجة الرابعة وغالبية الإصابات بمتحور “أوميكرون” شديد الانتشار، حيث يتم تسجل زيادة مضطردة في حالات الدخول للمستشفيات وخاصة الخطيرة والحرجة التي تحتاج إلى رعاية صحية مما قد ضغط شديد على المنظومة الصحية.

وتوقعت الوزارة أن تكون ذروة الموجة الرابعة خلال الأيام القادمة وتتسبب في المزيد من الإصابات والوفيات.

وأوضحت أن خلية الأزمة تعمل على قدم وساق لتعزيز المنظومة الصحية وزيادة السعة السريرية والطواقم الصحية لمواجهة أي طارئ محتمل مع زيادة الإصابات خلال الموجة الرابعة، داعيةً كافة المواطنين للإسراع إلي تلقي التطعيم فهو الخيار الأمثل والأنجح للتقليل من حدوث المضاعفات والوفيات.

وبيّنت الوزارة أن 90 % من الحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات هم من غير المطعمين وخاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة، و95 % من الوفيات خلال هذه الموجة هم من غير المطعمين وخاصة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وشددت الوزارة على أن حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 مستمرة في المدارس الإعدادية الحكومية والأونروا لذا نهيب بالأباء والأمهات الإسراع في وقاية أبنائهم بالتطعيم، مشيرة إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح نحو 595550 شخصا.