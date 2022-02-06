انطلاق عملية تفتيش واسعة بحثاً عن فلول داعش فى العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية تفتيش واسعة شرق صلاح الدين بحثاً عن فلول تنظيم داعش وتدمير مخابئه.
وأكد بيان للهيئة أن قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي شرعت بعملية تفتيش واسعة في حاوي العظيم شرق صلاح الدين.
وأوضح البيان أن العملية انطلقت بمشاركة قوة من الجيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين واللواءين التاسع، والثامن والثمانين ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي لتفتيش مناطق حاوي العظيم.
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