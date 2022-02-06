دبي تخطط لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية 2030

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، على موقعه الرسمي، إن المجلس الأعلى للطاقة في دبي اعتمد استراتيجية الإمارة للحد من الانبعاثات الكربونية 2030، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية عام 2030.
وأضاف المكتب أن الاستراتيجية تتماشى مع جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.
وتعد دبي مركزا إقليميا رئيسيا للأعمال والخدمات المالية واللوجستية.
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