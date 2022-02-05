حريق ضخم يندلع في أحد مقاهي المنية في لبنان

اندلع حريق كبير خلال ساعات الليلة الماضية في مقهى بالقرب من معرض سيارات المبيض، على الأوتوستراد الجديد في المنية بلبنان.

ونشر موقع "لبنان 24" اليوم السبت، فيديو للواقعة، أظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان في المكان، بينما كان مواطنون يحاولون المساعدة في إخماد الحريق.

وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.