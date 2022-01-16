طيار يهبط بالدمام في السعودية ويرفض مواصلة رحلته إلى باكستان

رفض طيار تابع لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، السفر من الدمام إلى إسلام آباد اليوم الأحد لأن مواعيد عمله قد انتهت.
وكانت الرحلة رقم "PK 9754" جاهزة للانطلاق من الرياض إلى إسلام آباد، ولكنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية، وقرر الطيار الهبوط اضطراريا في مطار الدمام حيث انتهى دوام عمله، ورفض مواصلة الرحلة.
واحتج الركاب على تأخير الرحلة ورفضوا تغيير الطائرات، وبعد بضع دقائق توتر الوضع، وتم استدعاء رجال الأمن.
كما قال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية: "يجب أن يستريح الطيار لأن ذلك ضروري لسلامة الطيران، وسيصل جميع الركاب الساعة 11 مساء إلى مطار إسلام آباد، وحتى ذلك الحين، تم إجراء جميع الترتيبات في الفنادق".
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