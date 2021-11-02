سانا: مسلحون موالون لتركيا يستولون على محصول الزيتون بريف حلب الشمالي

أفادت وسائل إعلام محلية سورية بأن جماعات مسلحة موالية لتركيا استولت خلال الساعات الماضية بالقوة على كمية كبيرة من محصول الزيتون في عدة مناطق بمنطقة عفرين ومحيطها بريف حلب الشمالي.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر محلية، أن "مرتزقة قوات الاحتلال التركي، مما يسمى فرقة الحمزة الإرهابية، قاموا خلال الساعات الماضية بالاستيلاء على محصول الزيتون الذي تم جنيه من مساحات واسعة في قرية قوجمان التابعة لناحية جنديرس في محيط عفرين بريف حلب الشمالي، تمهيدا لنقله إلى الأراضي التركية عبر سماسرة أتراك وبتغطية من سلطات النظام التركي، ليتم تهيئته وتصديره من قبل شركات تابعة له".

وفي سياق متصل لفتت المصادر إلى أن "عوائل المسلحين الذين جلبتهم السلطات التركية إلى المنطقة قاموا بقطع عشرات اشجار الزيتون في بلدة بلبل، وببيع منازل تعود ملكيتها لمالكيها الأصليين، فيما تواصل جهات أخرى تتبع للتنظيمات الإرهابية استصدار الوثائق المزورة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة لسكان المنطقة الأصليين من بلدة معبطلي ومدينة عفرين، الذين تم تهجيرهم بالقوة من مناطقهم".

وسبق للقوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها أن استولوا بقوة السلاح على عشرات المنازل والأراضي الزراعية بأرياف حلب والحسكة وطردوا أصحابها الأصليين منها، قبل أن تقوم لاحقا السلطات التركية بنقل عشرات من أسر المسلحين عبر الحافلات من مناطق عدة وإسكانها في هذه المنازل.