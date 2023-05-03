أخبار عربية

البرلمان العربى: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة تتحمل مسؤوليتها قوات الاحتلال
ملك الأردن: مواقفنا ثابتة تجاه القضية الفلسطينية.. وداخليًا لا تراجع عن الاصلاحات
ملك الأردن: مواقفنا ثابتة تجاه القضية الفلسطينية.. وداخليًا لا تراجع عن الاصلاحات
أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية السعودية تطورات السودان
أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية السعودية تطورات السودان
الأمم المتحدة تطلب ضمانات أمنية لإيصال المعونات إلى السودان
الأمم المتحدة تطلب ضمانات أمنية لإيصال المعونات إلى السودان
إصابة 3 مدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط حمص- (فيديو)
إصابة 3 مدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط حمص- (فيديو) 'إصابة 3 مدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط حمص- (فيديو)'