أخبار اليمن : وزير التعليم العالي يعد بمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في السودان

وزير التعليم العالي يعد بمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في السودان
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلاب العائدين من السودان سيتم معالجة أوضاعهم في كافة الجامعات اليمنية.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أن الطلاب المبتعثين في السودان والذين تم إعادتهم إلى اليمن بسبب الصراع والحرب، سيتم معالجة أوضاعهم في كافة الجامعات اليمنية وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حمّل الوزير حازب حكومة الفنادق مسؤولية ترك الطلاب اليمنيين وجعلهم عرضة للخطر في مناطق الاشتباك في السودان وعدم نقلهم إلى بلادهم.
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