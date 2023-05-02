أخبار اليمن : إصابة عامل بانفجار أسطوانتي غاز منزلي بصنعاء

إصابة عامل بانفجار أسطوانتي غاز منزلي بصنعاء
أصيب عامل يمني في إنفجار اسطوانتي غاز منزلي يوم الثلاثاء 2 مايو 2023 بمديرية شعوب بالعاصمة صنعاء.
وأشارت مصلحة الدفاع المدني الى أن تعبئة غاز الهيليوم في اسطوانات الغاز المنزلي يُعد من الأخطاء الفادحة والخطيرة والتي قد تتسبب فيما لا يحمد عقباه
ودعت المواطنين الى اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة وعدم استخدام اسطوانات الغاز المنزلي لغير الغرض المخصص لها حفاظاً على سلامتهم.
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