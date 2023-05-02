أخبار اليمن : الخارجية تحمل الكيان الصهيوني مسئولية اعتقال خضر عدنان

الخارجية تحمل الكيان الصهيوني مسئولية اعتقال خضر عدنانأدانت وزارة الخارجية استمرار قيام الكيان الصهيوني بممارسة سياسة الاعتقال خارج إطار القانون، والتي نجم عنها استشهاد الأسير خضر عدنان، بعد 87 يوماً من الإضراب عن الطعام رافضاً اعتقاله غير المبرر.

وحملت وزارة الخارجية في بيان لها الكيان الصهيوني مسؤولية جريمة اعتقال الأسير خضر عدنان، برفض طلب الإفراج لأسباب صحية والإصرار على بقائه في زنزانته دون تقديم أي شكل من أشكال الخدمات الطبية .

وكررت وزارة الخارجية دعوتها لكل الحكومات المطبعة مع العدوان الصهيوني إلى مراجعة مواقفها باعتبارها مواقف غير مشرفة ولا تنسجم مع الموقف العام لشعوبها ولا مع الموقف العام للأمتين العربية والإسلامية .

وحذر البيان من أن سياسة الكيان الصهيوني ستؤدي إلى مزيد من العنف في المنطقة وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين .

