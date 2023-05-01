أخبار اليمن : تحذيرات من تدفق السيول .. قياس كمية الأمطار في 4 محافظات

تحذيرات من تدفق السيول .. قياس كمية الأمطار في 4 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وتدفق السيول على عدة محافظات، وأجواء حارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية لخمس محافظات وأجزاء من المحافظات الساحلية وسقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها العواصف الرعدية وتدفق السيول على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت وعمران,

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى مرتفعات أبين وشبوة وهضبة حضرموت وجنوب غرب المهرة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة متوسطة الشدة بعضها غزيرة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من البيضاء، صنعاء وهضاب وصحارى الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة وكذلك أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لهما.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت ، شبوة، مأرب و الجوف وأجزاء من المحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : سيئون : 34.3 ملم، المحويت : 15، صنعاء : 9.3، صنعاء -السنينة : 6.2، عمران : 0.3ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية كانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الغزيرة عليها من تدفق السيول في الشعاب و الوديان ومن المجازفة بعبور ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار .

وأهاب بالجهات ذات العلاقة ضرورة أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ودعا المركز إلى الاحتماء من العواصف الرعدية والانهيارات الصخرية خاصة سائقي المركبات ، وحث قاطني المنازل والحصون الطينية على أخذ الاحتياطات اللازمة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المواطنين في المناطق الصحراوية أو الذاهبين إليها من الأجواء الحارة نهارا، وكذلك قاطني المناطق الساحلية الغربية والجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة والرطبة، ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة

