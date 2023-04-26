شكرا لاهتمامكم بخبر كاميرا للمراقبة تصوّر نائبة أميركية تتصرف بطريقة عدائية مع الانجيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كاميرا للمراقبة تصوّر نائبة أميركية تتصرف بطريقة عدائية مع الانجيل



ظهرت عضو بمجلس نواب ولاية أريزونا الأميركية، وهي تتصرف بشكل عدائي وغريب مع نسختين من الانجيل كانتا في صالة مخصصة لأعضاء المجلس فقط، بحسب ما نراها في فيديو بثته وسائل اعلامية عدة، منها شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، وفيه تبدوStahl Hamilton البالغة 40 عاما، تتعمد اخفاء النسختين، برغم وجود أعضاء آخرين في الصالة.

وسبق لادارة المجلس المكون من 60 عضوا، أن لفتت انتباه النواب في 23 مارس الماضي، الى اختفاء النسختين من الصالة التي يرتادها النائب إذا رغب باجراء مكالمة، أو ليقابل عضوا آخر، أو أحد الموظفين، ثم طلبت من الفريق الأمني بالمجلس البحث عنهما، فوجد أن أحدهم وضعهما تحت وسيدتي أريكتين. ثم اختفت واحدة بعد أسبوع، ودوها هذه المرة داخل ثلاجة في مطبخ قريب.

وهي وزيرة “مشيخية” أيضا

وبسبب اختفاء النسخ الانجيلية المتكرر، وضع الفريق الأمني كاميرات مؤقتة داخل الصالة، متفائلا أن تتعرف احداها الى المتعمد اخفاء النسخ بطريقة أثارت المخاوف والفضول معا، وفقا لما يمكن استنتاجه من تغطية بعض وسائل الاعلام الأميركية لخبر النائبة التي قرأت “العربية.نت” بسيرتها، أنها من الحزب الديمقراطي ووزيرة “مشيخية” بأريزونا، أي من طائفة Presbyterian المصنفة من البروتستانتية في الولايات المتحدة.

ثم حدث اختفاء ثالث للنسختين حين كان أعضاء مجلس النواب يعقدون جلسة في 10 أبريل الجاري، وعندها راجع الفريق الأمني ما صورته الكاميرات، فاتضح أن هاملتون هي المتعمدة دائما اخفاء النسختين، على حد ما يتحدث عنه الفيديو المعروض أعلاه.

وسريعا وصل صدى ما فعلته النائب الى قناة CBS 5 التلفزيونية في أريزونا، فكلفت مراسلا منها ليحقق بأمرها، فحصل على الفيديو التي تظهر فيه، ثم حاول التحدث اليها ليسألها عن سبب إخفائها للأناجيل، الا أنها رفضت التعليق، وبدلا من ذلك ابتعدت عنه وخرجت من المكان، تاركة المزيد من التساؤلات.