شكرا لاهتمامكم بخبر “حديد الإمارات أركان” تدرس شراء حصة في “تيسن غروب للصلب” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “حديد الإمارات أركان” تدرس شراء حصة في “تيسن غروب للصلب”



ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركة “حديد الإمارات أركان” تدرس إمكانية الاستثمار في “تيسن غروب” لأعمال الصلب وقد تقدم عرضا رسميا في الأشهر المقبلة.

ونقلت بلومبرغ، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة على الأمر قولها، إن أحد الخيارات المطروحة هو استحواذ شركة “حديد الإمارات أركان” على حصة أقلية في “تيسن غروب للصلب” في إطار شراكة تجارية.

وأضافت أن الشركة الخليجية ستصنع منتجات تعمل بالطاقة المتجددة قبل شحنها إلى ألمانيا حيث يمكن لشركة “تيسن غروب” استخدامها في صناعة السيارات.

وبحسب تقرير بلومبرغ، أبدت شركة “جيه.إس.دبليو الهندية” وشركة “سي.في.سي كابيتال بارتنرز” اهتمامهما بأعمال الصلب في “تيسن غروب” في الأشهر الماضية.

ولم ترد كل من “حديد الإمارات أركان” و”سي.في.سي” و”جيه.إس.دبليو غروب” حتى الآن على طلبات للتعليق. وأحجمت “تيسن غروب” عن التعليق على التقرير، وفق رويترز.

كما أجرت “تيسن غروب” محادثات أولية مع شركات لإدارة الأسهم الخاصة حول بيع حصة أقلية في أعمال الأنظمة البحرية التابعة لها، حسبما أفادت بلومبرغ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استقالت مارتينا ميرز من منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تيسن غروب”. وميرز هي من أطلقت إصلاحا رئيسيا للتكتل الصناعي الألماني.

وسيكون ميجيل أنجيل لوبيز بوريجو، الذي من المتوقع أن ينضم إلى الشركة في الأول من يونيو/حزيران، الرئيس التنفيذي الرابع في أقل من خمس سنوات لمحاولة تبسيط هيكلها الصناعي، والذي يشمل أيضا تجارة الغواصات وقطع غيار السيارات.