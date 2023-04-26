شكرا لاهتمامكم بخبر 19 دولة تتقدم لعضوية “بريكس” من بينها 4 دول عربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 19 دولة تتقدم لعضوية “بريكس” من بينها 4 دول عربية



أعربت 19 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة دول “البريكس” في الوقت الذي تستعد المنظمة لعقد قمة سنوية في جنوب إفريقيا.

من جانبه، قال سفير جنوب إفريقيا لدى المجموعة، أنيل سوكلال، في مقابلة، إن كتلة الدول الناشئة التي تضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ستجتمع في كيب تاون يومي 2 و3 يونيو لمناقشة توسيعها.

وأضاف “ما سيتم مناقشته هو توسيع البريكس وطرق كيفية حدوث ذلك. وقد طلبت 13 دولة رسمياً الانضمام وطلبت 6 دول أخرى بشكل غير رسمي. نحصل على طلبات للانضمام كل يوم”.

بدأت الصين الحديث حول التوسع عندما كانت رئيسا لمجموعة بريكس العام الماضي، حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناء نفوذ دبلوماسي لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في الأمم المتحدة. وأثار التوسيع المقترح مخاوف بين الأعضاء الآخرين من أن نفوذهم سوف يتضاءل، خاصة إذا تم الاعتراف بحلفاء بكين المقربين. خاصةً وأن الناتج المحلي الإجمالي للصين هو أكثر من ضعف حجم جميع أعضاء البريكس الأربعة الآخرين مجتمعين، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال سوكلال إن وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء أكدوا أنهم سيحضرون المناقشات في يونيو.

وبالإضافة إلى عضويتها، سيناقشون أيضاً “النقاط الساخنة بما في ذلك السودان، حيث بدا وقف إطلاق النار سارياً يوم الثلاثاء بعد 10 أيام من الصراع”.

منذ تشكيلها تحت اسم “BRIC” في عام 2006، أضافت المجموعة عضواً جديداً واحداً فقط – جنوب إفريقيا في عام 2010.

وقال سوكلال في فبراير إن السعودية وإيران من بين الدول التي طلبت الانضمام رسميا. ومن الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والجزائر ومصر والبحرين وإندونيسيا، إلى جانب دولتين من شرق إفريقيا وواحدة من غرب إفريقيا – والتي لم يحددها.