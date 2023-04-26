شكرا لاهتمامكم بخبر تراجع أسهم “إعمار” 3.5% في سوق دبي وسط ترقب لنتائج الربع الأول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أسهم “إعمار” 3.5% في سوق دبي وسط ترقب لنتائج الربع الأول



تراجعت أسهم شركة “إعمار” العقارية في سوق دبي المالي بنسبة 3.5% عند سعر 5.79 درهم، بحلول الساعة 12:41 بتوقيت دبي، اليوم الأربعاء.

وبلغت قيمة التداولات على سهم “إعمار” نحو 27.2 مليون درهم، عبر التداول على نحو 4.69 مليون سهم.

كان مساهمو شركة “إعمار” قد وافقوا خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 17 أبريل 2023، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% ما يعادل 25 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2022، ويكون تاريخ الاستحقاق 27 أبريل الجاري.

من جانبه، قال خبير الأسواق المالية، محمد علي ياسين، إن سهم “إعمار” شهد تراجعاً ملحوظاً في جلسة اليوم، رغم عدم وجود مستجدات بشأن السهم.

وأضاف ياسين، في مقابلة مع “العربية”، أنه وسط ترقب لنتائج “إعمار” للربع الأول من العام الجاري، قد يكون البعض اكتشف أن النتائج ليست بقوة الربع الأول من العام الماضي، وربما أثر ذلك على أداء السهم، رغم غياب أي مؤثر على السعر.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.73% عند مستوى 3480.09 نقطة.