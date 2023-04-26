عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن خسائر أسهم “فيرست ريبابليك” تعيد المخاوف بشأن سلامة المصارف الأميركية



تراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك بنسبة 49% يوم أمس بعد إعلان البنك عن انخفاض حاد في الودائع، بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول من 2023، ما أجج المخاوف بشأن مستقبل البنك وسلامة القطاع المصرفي الأميركي بعد انهيار بنك سيليكون فالي “SVB” وبنكين آخرين متوسطي الحجم.

يذكر أن “فيرست ريبابليك” فقد أكثر من 90% من قيمته منذ أوائل مارس.

وفي سياق متصل، سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أكبر انخفاض لها هذا الشهر إثر توقعات UPS المتشائمة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي.