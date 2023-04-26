عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأرباح الفصلية لـ”مايكروسوفت” ترتفع 9% إلى 18.3 مليار دولار



سجلت شركة مايكروسوفت أرباحا فصلية فاقت التوقعات، لترتفع بنسبة 9% إلى 18.3 مليار دولار. وبلغت ربحية السهم 2.45 دولار مقابل توقعات المحللين عند 2.23 دولار. ووصلت إيرادات الشركة إلى 53 مليار دولار مقابل توقعات بتحقيق 51 مليار دولار وفقاً لرفينيتيف.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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