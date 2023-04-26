عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تسعير خام دبي لشهر يوليو عند خصم 0.10 دولار للبرميل عن “العماني”



قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها لشهر يوليو/تموز عند خصم 0.10 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني. وسيتم تطبيق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يوليو/تموز في نهاية مايو/أيار لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يوليو/تموز.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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