شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب تستقر قرب 2000 دولار للأونصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسعار الذهب تستقر قرب 2000 دولار للأونصة



استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأونصة المهم اليوم الأربعاء بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أميركية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأميركية.

وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2010.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى في 9 أشهر في أبريل نيسان مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام.

وقفزت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام في مارس/آذار، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الأميركي والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني والثالث من مايو/أيار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.06 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 1094.12 دولار وصعد البلاديوم 1% إلى 1498.95 دولار.