عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نمو أرباح “ستاندرد تشارترد” 21% إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول



أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم الأربعاء نمو أرباحه قبل الضرائب 21% في الربع الأول من العام متجاوزة تقديرات المحللين إذ زاد دخل البنك الذي يركز على الأسواق الناشئة بفضل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التعاملات في أسواق متقلبة.

وقال ستاندرد تشارترد، الذي يحقق معظم إيراداته في آسيا، إن أرباحه قبل الضرائب بلغت 1.81 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الأول حتى مارس/آذار مقارنة مع 1.49 مليار دولار قبل عام. وكان متوسط تقديرات 14 محللا في استطلاع أجراه البنك أن تبلغ الأرباح 1.43 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي بيل ونترز، إنه يتوقع الآن نمو الدخل نحو 10% هذا العام، وهو الحد الأعلى لنطاق استرشادي أعلن في وقت سابق.

وهذه أكبر أرباح فصلية للبنك منذ بداية 2014 إذ عزز ارتفاع أسعار الفائدة دخل البنك من الإقراض بينما شهد قسم التعاملات في الأسواق المالية إقبالا كبيرا من العملاء في ظل تقلبات الأسواق.