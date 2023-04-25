شكرا لاهتمامكم بخبر يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية



أكد كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا هيو بيل، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.

وأكد بيل، أنه “مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا، فإن ما يعززه أيضا جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب”.

وقال بيل إنه “بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس أن وضعهم قد ساء والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأضاف كبير الاقتصاديين: “التردد في القبول أننا في وضع أسوأ هذا يولد التضخم”.

وتأتي هذه التصريحات في أوج أزمة غلاء المعيشة ومع بقاء التضخم فوق نسبة 10%.

ورفع بنك انجلترا معدلات الفائدة 11 مرّة متتالية منذ أواخر العام 2021، في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية.

وأشار بيل أيضا الى أنه يتوجب أن تبقى السياسة النقدية صارمة بما يكفي للحد من التضخم ولكنه حذر من أن المعدلات المرتفعة للغاية قد تتسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.74% من قيمته أمام الدولار ليصل إلى 1.2395 في الساعة 14:55 توقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.