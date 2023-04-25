عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “ماكدونالدز” تنمو 63% إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول



جاءت الأرباح الصافية والإيرادات لشركة “ماكدونالدز” أفضل من متوسط توقعات المحللين للربع الأول من العام الجاري رغم ارتفاع التضخم وأسعار المنتجات على قائمة الطعام. ونمت الأرباح الصافية 63% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول، فيما زادت الإيرادات بنحو 5% على أساس سنوي إلى 5.9 مليار دولار. وارتفع المقياس الرئيسي للمبيعات المماثلة بنسبة 13% تقريبًا فوق متوسط ​​التقديرات البالغة 8.2%، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”. وقالت “McDonald’s”، إن تكاليف إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة خفضت الأرباح بنحو 180 مليون دولار.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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