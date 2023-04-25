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كم من الوقت تحتاجه لتصبح مليونيرا؟.. تتجاوز 600 عاما في هذه الدولة العربية

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شكرا لاهتمامكم بخبر كم من الوقت تحتاجه لتصبح مليونيرا؟.. تتجاوز 600 عاما في هذه الدولة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كم من الوقت تحتاجه لتصبح مليونيرا؟.. تتجاوز 600 عاما في هذه الدولة العربية

يراود حلم الثراء الجميع، لكن أن تصبح مليونيرا فإن ذلك يستغرق سنوات، إلا أن هذا الفترة قد تطول وتقصر حسب البلد التي تعيش فيها.

رصدت دراسة مشتركة أعدها موقع “نومبيو” و”Picodi.com”، أن سويسرا تتصدر القائمة بأقل عدد سنوات مطلوبة حتي يملك الشخص مليونير دولار أميركي بـ14 سنة و3 أشهر، ثم سنغافورة بـ16 عاما و11 شهرا.

وأشارت الدراسة إلى أن الشخص حتي يصبح مليونيرا في الولايات المتحدة الأميركية فإنه يحتاج إلى 19 سنة و10 أشهر.

وفي السعودية يحتاج الفرد إلى 41 سنة و10 أشهر حتى يصبح مليونيرا، بينما يحتاج 23 عاما و9 أشهر في الإمارات، و21 عاما و3 أشهر في قطر.

وفي سلطنة عمان يحتاج الفرد إلى 38 عاما 6 أشهر حتي يملك مليون دولار، بينما تصل المدة إلى 41 سنة وشهرين في الكويت، وترتفع المدة إلى 134 سنة و8 أشهر في الأردن.

وتتجاوز المدة 600 عاما حتي يصبح الشخص في مصر مليونيرا.

كم من الوقت تحتاجه لتصبح مليونيرا؟

كم من الوقت تحتاجه لتصبح مليونيرا؟

واستندت الدراسة إلى متوسط الأجور في دول العالم وعدد السنوات التي يحتاجها الشخص ليصل مجموعة ما يجنيه إلى مليون دولار.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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