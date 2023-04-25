عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن وول ستريت تفتح على تراجع وسط نتائج شركات متباينة



فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع اليوم الثلاثاء بعد مجموعة متباينة من نتائج الشركات، فيما عزز انخفاض ودائع بنك فيرست ريبابليك المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 47.06 نقطة أو 0.14% إلى 33828.34 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.61 نقطة أو 0.26% إلى 4126.43 نقطة، وفق رويترز.

فيما استهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات على انخفاض 68.40 نقطة أو 0.57% إلى 11968.81 نقطة.