شكرا لاهتمامكم بخبر تناول لحوم الكلاب يثير أزمة بين سيدة كوريا الأولى والمربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تناول لحوم الكلاب يثير أزمة بين سيدة كوريا الأولى والمربين



تظاهر العشرات من مربي الكلاب في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لانتقاد السيدة الأولى في البلاد بسبب تصريحاتها التي تدعم فرض حظر محتمل على استهلاك لحوم الكلاب.

سيدة كوريا الجنوبية الأولى Kim Keon-hee خلال زيارة مع زوجها هذا الشهر لليابان

يذكر أن أكل لحوم الكلاب ممارسة عمرها قرون في كوريا، لكن هناك دعوات متزايدة لحظرها في كوريا الجنوبية حيث أثرت حملات حقوق الحيوان على الإدراك العام وتراجع تناول لحوم الكلاب لدى معظم الشباب.

أطباق من لحوم الكلاب في أحد مطاعم كوريا الجنوبية

وفي أواخر عام 2021، تم إطلاق لجنة حكومية-مدنية للتوصل إلى توافق اجتماعي بشأن إنهاء استهلاك لحوم الكلاب، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم حتى الآن.

وطالب مربو الكلاب السلطات بتقديم المزيد من خطوات التعويض الملموسة أو السماح لهم بالحفاظ على أعمالهم لمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً حتى يموت كبار السن، وهم المصدر الرئيسي للطلب على اللحوم.

وتجمّع حوالي 50 من مربي الكلاب اليوم الثلاثاء بالقرب من مكتب الرئيس يون سوك يول للاحتجاج على تصريحات زوجته، كيم كيون هي، خلال مأدبة غداء خاصة مع نشطاء حقوق الحيوان في وقت سابق من أبريل الحالي.