شكرا لاهتمامكم بخبر أحد اقتصادات مجموعة العشرين يتجنب الركود في الربع الأول 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أحد اقتصادات مجموعة العشرين يتجنب الركود في الربع الأول 2023



نجح اقتصاد كوريا الجنوبية في تجنب الركود بصعوبة في الربع الأول من العام بعد الانكماش الذي شهده الربع السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ونما الاقتصاد الكوري (أحد اقتصادات مجموعة العشرين) بنسبة 0.3% في الفترة من يناير إلى مارس 2023، مقارنة بالربع السابق له.

ويأتي النمو في الربع الأول بعد انكماش بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع السابق، وفق ما نقلته وكالة “يونهاب”.

ويعتبر الانكماش الاقتصادي لمدة ربعين بمثابة ركود من الناحية الفنية.

وعلى أساس سنوي، توسع رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.8% في الربع الأول، مقارنة مع مكاسب الربع الرابع من العام السابق بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وجاء الانتعاش في النمو بعد أن حققت صادرات البلاد أداءً جيدًا نسبيًا مقارنة بالربع السابق له وتحسن الطلب المحلي. لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لهذا العام.

وسجلت صادرات البلاد انخفاضًا على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى لكبح التضخم. كما أنها المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لستة أشهر متتالية.

ومن المرجح أيضًا أن يتأثر الإنفاق الخاص بارتفاع أسعار الفائدة.

ويأتي هذا بعد أن قام بنك كوريا المركزي بتنفيذ سبع زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض منذ أبريل من العام الماضي. ولكن جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% للمرة الثانية على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر حيث يبدو أن التضخم يتراجع والمخاوف تتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وفي العام الماضي، نما اقتصاد كوريا بنسبة 2.6%، متباطئا من نمو بنسبة 4.1% في العام السابق وسط تشديد نقدي قوي في الداخل والخارج.

وكان النمو في عام 2022 هو الأكثر بطئا منذ عام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.

بالنسبة لهذا العام، يتوقع بنك كوريا المركزي نموا بنسبة 1.6% ، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 1.5%

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تصل توقعات النمو لكوريا الجنوبية لعام 2023 إلى 1.6%.