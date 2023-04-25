عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “إثمار القابضة” تعتزم طرح بين 13 – 15% من أسهمها في سوق أبوظبي



تعتزم شركة إثمار الدولية القابضة الإماراتية، طرح بين 13 إلى 15% من أسهمها عن طريق زيادة رأسمالها، ثم الإدراج في بورصة أبوظبي في 1 مايو، حيث ستقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات درهم، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “بلومبرغ”. وتمتلك إثمار الدولية القابضة ومقرها أبوظبي العديد من الشركات في مختلف المجالات مثل الطاقة والتكنولوجبا والتطوير العقاري وتقوم بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي سعياً للعوائد المستدامة التي تضمن نمواً قوياً ومتواصلاً للمجموعة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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