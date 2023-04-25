عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أسواق العثيم” توصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى ريال



أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم.

وذكرت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يصبح عدد أسهم الشركة 900 مليون سهم بدلاً من 90 مليون سهم.

وأوصى مجلس الإدارة بإلغاء تحديد مدة الشركة المحددة في نظام الشركة الأساسي بـ (99) عاماً.

وأيضاً أوصى المجلس بإلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاة.

وتخضع هذه التوصيات إلى موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة للمساهمين.