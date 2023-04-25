شكرا لاهتمامكم بخبر لحن أغنية فيروز عن شط اسكندرية مقتبس من موسيقار قبل 100 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لحن أغنية فيروز عن شط اسكندرية مقتبس من موسيقار قبل 100 عام



عضو جديد يطرق باب نادي ما اقتبسه الأخوان رحباني من ألحان أجنبية، ليصبح عضوا فيه، وهو ناد يمكن التعرف بسهولة الى عنوانه لمن يكتب بخانة البحث في Google أو سواه “أغاني فيروز المقتبسة من ألحان عالمية” ليجد 15 واحدة، معظمها شهير جدا وعلى كل لسان، واعترف الأخوان رحباني باقتباسها على مراحل.

العضو الجديد في النادي، يمكن أن يكون أغنية “شط اسكندرية” التي غنتها فيروز في 1961 وظن من سمعوها ذلك العام، وللآن كل عام، بأنها من تلحين الأخوين الشهيرين، الى أن وجدت “العربية.نت” بالصدفة دليلا يؤكد أن أهم مقطع باللحن هو لموسيقار آخر، علما أن الرحابنة “فيرزوا” اللحن باضافة مقدمة جديدة وتوزيع جديد للأداء الموسيقي، مع تغييرات أخرى “رحبنته” فأصبح فيروزيا بامتياز، فاستمع لأغنيتها في هذا الفيديو، خصوصا بعد الدقيقة 40 تقريبا.

أما الفيديو المعروض أدناه، فلأغنية في 1956 بصوت مطربة تركية، موصوفة في سيرتها بواحدة من أشهر “مطربى الموسيقى الكلاسيكية العثمانية” هي Safiye Ayla التي لو كانت معاصرة لفيروز الآن، لكان عمرها 116 سنة، لأنها ولدت في منتصف 1907 وتوفيت في منتصف 1998 بعمر 91 عاما.

الأغنية معروفة باسم Uskudara gideriken aldida bir yagmur أو “مطر في الطريق إلى أوسكودارا” المقصود منها منطقة Üsküdar التابعة اداريا لمدينة سطنبول. كما غناها المطرب التركي Zeki Müren الراحل في 1996 بعمر 64 تقريبا. الا أن مقدمة أغنيته، واسمها Üsküdar’a Giderkenفي يوتيوب، مختلفة بعض الشيء عن مقدمة المطربة صفية، وتستمر حتى الثانية 50 من الفيديو، ثم يبدأ اللحن الأصلي نفسه، وهو الذي اقتبس الأخوين رحباني “نوتاته بكاملها” تقريبا.

الملحن اليهودي الأميركي

وأول من أدى أغنية بلحن مشابه جدا للحن الأغنية التركية، كما للحن “شط اسكندرية” للأخوين رحباني، هي مطربة أميركية اسمها Eartha Kitt المولودة في 1927 والمتوفية في 2008 قبل 3 أسابيع من اتمامها 82 عاما، وعثرت “العربية.نت” في يوتيوب على فيديو لأغنيتها التي أدتها أول مرة في 13 مارس 1953 باسم Uska Dara أي باسم المنطقة الادارية التركية، ونجد اللحن بعد الثانية 39 من الفيديو، قصيرا بعبارتين موسيقيتين، هما أساس ما تم اقتباسه. كما غنته بعدها المطربة الأميركية Eydie Gormé أيضا.

ما غنته المطربة الأميركية، هو أصل الأغنيتين التركيتين والرحبانية معا. أما ملحنها في عشرينات القرن الماضي، فهو اليهودي الأميركي- النمساوي الأصل Natfull Brandwine المولود في 1884 والراحل في 1963 بعمر 79 عاما، والمحتمل أنه كان ملما باللغة التركية، لأنه استند في تلحينها الى قصيدة تركية عن امرأة سافرت وبرفقتها سكرتيرتها الى منطقة Üsküdar التركية، وعلى الطريق تساقط مطر على الامرأتين.