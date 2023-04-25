عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أرباح “سبكيم” بنسبة 56% إلى 470 مليون ريال في الربع الأول



أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، تراجع صافي أرباحها بنسبة 56.4% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 470.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.079 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح “سبكيم” بنسبة 1.82% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 479 مليون ريال صافي ربح في الربع الرابع من 2022.

وفي بيان على “تداول السعودية”، أرجعت “سبكيم” تراجع أرباحها في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى انخفاض أسعار البيع لبعض منتجات الشركة على الرغم من ارتفاع كمية مبيعات منتجات الشركة وانخفاض أسعار بعض المواد الأولية.

ويعود كذلك إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

تراجعت إيرادات “سبكيم” بنسبة 11.11% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 2.087 مليار ريال، مقابل 2.348 مليار ريال في الربع الأول من 2022.