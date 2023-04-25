شكرا لاهتمامكم بخبر تراجع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين للطلب الصيني ورفع أسعار الفائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين للطلب الصيني ورفع أسعار الفائدة



انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية في الوقت الذي يُقيّم فيه المستثمرون الطلب القوي على السفر خلال فترة العطلة في الصين الذي قد يدعم الطلب على الوقود مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 82.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات ليسجل 78.70 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة للخام أكثر من 1% أمس الاثنين وسط تفاؤل بأن يؤدي السفر خلال فترة العطلة في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وتشير حجوزات السفر إلى الخارج في الصين خلال عطلة عيد العمال إلى استمرار تعافي حركة السفر إلى الدول الآسيوية. إلا أن الأعداد ما زالت بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة مع ارتفاع تكلفة الرحلات الطويلة وعدم وجود العدد الكافي منها.

لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من احتمال أن ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو/أيار.

ويترقب المستثمرون اليوم الثلاثاء بيانات صناعة النفط حول مخزونات النفط الأميركية. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تُظهر البيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية حوالي 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل/نيسان.

ومن المقرر أن تصدر بيانات الحكومة الأميركية حول مخزونات الخام غدا الأربعاء.