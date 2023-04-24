شكرا لاهتمامكم بخبر 130 مليون دولار تمويل من “الصندوق السعودي للتنمية” لمشروعين في “قيرغيزستان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 130 مليون دولار تمويل من “الصندوق السعودي للتنمية” لمشروعين في “قيرغيزستان”



وقّع الصندوق السعودي للتنمية اليوم في “بشكيك” عاصمة جمهورية قيرغيزستان، ممثلاً بالرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اتفاقيتين تنمويتين في قطاعي الإسكان والنقل مع وزارة المالية في قيرغيزستان، ويمثّلها الوزير ألماز باكيتيف.

ويمول الصندوق مشروعين من خلال قروض تنموية ميسّرة بقيمة 130 مليون دولار.

وتضمنت الاتفاقية الأولى؛ تمويل مشروع البرنامج السكني لتشييد منازل للسكان عبر قرض تنموي ميسّر بقيمة 100 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى إنشاء 3000 وحدة سكنية بمساحة تبلغ نحو 255 ألف متر مربع مما يسهم في تعزيز سبل العيش والمعيشة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الحضرية للأسر ذات الدخل المحدود في قيرغيزستان وفقا لـ”واس”.

كما تضمنت الاتفاقية الثانية؛ الإسهام في تمويل مشروع طريق تراز – تالاس (المرحلة الرابعة) بقرض تنموي ميسّر بقيمة 30 مليون دولار، وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إنشاء 93 كيلومترا من الطريق، إذ سيسهم المشروع في تخفيف معدل الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحسين مستوى سلامة الطريق ورفع جودته، فضلاً عن تسهيل عملية التبادلات التجارية المحلية والدولية، ويأتي هذا المشروع بتمويل إجمالي مشترك مع عدد من صناديق مجموعة التنسيق العربية.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق أنَّ هاتين الاتفاقيتين التنمويتين تُعدان امتداداً للعلاقة الإنمائية التي تربط الصندوق السعودي للتنمية بجمهورية قيرغيزستان الممتدة على مدى أكثر من 12 عاماً، إذ تولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بدعم قطاعات التنمية في قيرغيزستان من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقدّم وزير مالية قيرغيزستان شكره للمملكة العربية السعودية على دعم قطاعات التنمية المختلفة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل المشروعات والبرامج الحيوية، موضّحاً أهمية الاتفاقيتين الموقّعتين والأثر التنموي للمشروعين على نمو اقتصاد قيرغيزستان ودعم شعبها بالإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية، مشيداً بالجهود الإنمائية المقدمة من المملكة عبر الصندوق منذ عام 2011م في سبيل الدعم التنموي والاقتصادي المستدام في قيرغيزستان.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 2011م لجمهورية قيرغيزستان 10 قروض تنموية ميسّرة لتمويل 10 مشروعات وبرامج إنمائية بقيمة تصل إلى 330 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة 4 ملايين دولار، لتنمية القطاعات الحيوية والتنموية، للإسهام في نمو قيرغيزستان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.