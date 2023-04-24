شكرا لاهتمامكم بخبر إيرادات “فالنتينو” الإيطالية ترتفع 10% إلى 1.56 مليار دولار في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إيرادات “فالنتينو” الإيطالية ترتفع 10% إلى 1.56 مليار دولار في 2022



أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة “فالنتينو” اليوم الاثنين عن زيادة 18% في الأرباح الأساسية لعام 2022 مع ارتفاع المبيعات 10% بالأسعار الثابتة للعملات، مدعومة بالمتاجر التي تديرها بشكل مباشر، على الرغم من ضعف السوق الصينية.

وأعلنت “فالنتينو”، التي تمتلكها شركة “ميهولة للاستثمار” القطرية، عن إيرادات أولية بلغت 1.42 مليار يورو (1.56 مليار دولار) العام الماضي.

ونمت المبيعات في المتاجر التي تديرها المجموعة مباشرة، بما في ذلك المتاجر عبر الإنترنت، أسرع بمرتين عن إجمالي الإيرادات، بينما تراجعت مبيعات الجملة 6%.

وقالت الشركة “على أساس جغرافي، تتصدر أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط (الزيادات)، بينما لا تزال الصين ضعيفة بسبب كوفيد”.

وبلغت الأرباح الأساسية 337 مليون يورو، بارتفاع يقارب الخُمس عن العام السابق، بينما نمت الأرباح التشغيلية 30% لتصل إلى 121 مليون يورو.

وحققت المتاجر التي تديرها الشركة بشكل مباشر 62% من المبيعات في عام 2022 مقابل 54% في 2019.

وعلى مدار العام الماضي، أطلقت “فالنتينو” برنامجها لإدخال التجارة الإلكترونية الذي بدأ باليابان وامتد إلى الولايات المتحدة وبقية العالم.

وقالت “فالنتينو” أيضا إنها أجرت إصلاحات على سياسة الأجور لتطبق لأول مرة نظاما يربط الأجر بالأداء.