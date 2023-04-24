شكرا لاهتمامكم بخبر انخفاض معدل استخدام القدرات الصناعية في الصين 1.5% بالربع الأول من 2023 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاض معدل استخدام القدرات الصناعية في الصين 1.5% بالربع الأول من 2023
بلغ معدل استخدام القدرات الصناعية في الصين 74.3% في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 1.5% عن نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن معدل استخدام القدرات الصناعية في البلاد انخفض بنسبة 1.4% عن الربع الأسبق، وبلغ معدل استخدام قطاع التعدين 75.2 % في الربع الأول، بانخفاض قدره 1.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل استخدام القدرات لقطاع الصناعات التحويلية 74.5%، بينما بلغ المعدل لقطاع إنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه 71.9%، وفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية.
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