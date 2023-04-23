اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : الهياشي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

المؤتمر نت - الهياشي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
dd6b1edb0b.jpg
2343e1c100.jpg
5ab837a8e4.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس برقية تهنئة من القائم بأعمال

4b6619ed4f.jpg
دوت الخليج -
الهياشي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
تلقى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية سيف الهياشي جاء فيها :

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله
تحية طيبة وبعد
يسرني باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر والقيادات التنظيمية في هيئات منظمات المجتمع المدني المختلفة أن أرفع إليكم بأسمىٰ آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444 هـ ومن خلالكم الى كل قيادات وقواعد المؤتمر في ربوع الوطن
ويسعدنى ان نعبر لكم بهذه المناسبة الدينية العظيمه عن مدى فخرنا واعتزازنا بمواقفكم الوطنية والنضالية والذي اثبتم من خلال قيادتكم الحكيمة لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام في ظل ظروف استثنائية وصعبه بالغة التعقيد مدى القدرة والكفاءة الحكيمة والشجاعة والإخلاص .
كما نجدد لكم العهد والولاء والوقوف معكم وخلف قيادتكم الحكيمة لمؤتمرنا الشعبي العام لمواصلة مسيرته الوطنية والنضالية ومواجهة كافة التحديات .
سائلين المولى القدير ان يعيد هذه المناسبة الدينية عليكم بدوام الصحة والعافية وعلى ابناء شعبنا ووطننا الغالي على قلوبنا وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام باليُمن والخير والازدهار والأمن والاستقرار والنصر والسلام .
وكل عام وأنتم بخير .
أخوكم الشيخ/سيف عبدالولي الهياشي
القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

b055fc6568.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
3f2d3fd68f.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
ab0ba5aa62.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 48edc9803d.jpg 2003-2023 35694abbaf.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الهياشي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا