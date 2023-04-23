شكرا لاهتمامكم بخبر حذفت وعادت فجأة.. هؤلاء النجوم يتمتعون بعلامة “تويتر” الزرقاء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن حذفت وعادت فجأة.. هؤلاء النجوم يتمتعون بعلامة “تويتر” الزرقاء!



بعد ضجة إلغاء علامات التوثيق الزرقاء عن الحسابات الشهيرة في منصة “تويتر”، وفق ما أعلنه مالك الموقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تفاجأ بعض الفنانين والنجوم بعودة العلامة الزرقاء بعد أن فقدوها ليومين لكن دون دفعهم أي رسوم شهرية، ودون تفسير لذلك!

وتفاجأ بعض المشاهير يوم أمس السبت بعودة العلامات الزرقاء الشهيرة إلى حساباتهم، من دون قيامهم بالاشتراك وهو ما أكده البعض كالفنان المصري محمد هنيدي الذي كتب “بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني وأني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع أني مشتركتش.. بس واضح إن أبو نسب إيلون ماسك حب يعمل معانا الواجب.. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه”.

كما عادت علامة التوثيق لحساب النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، التي كتبت عبر حسابها أمس السبت، “حبيتوا علامة التوثيق تبعي الجديدة؟ وذهبية كمان”. حيث أضافت “إيموجي” كأس ذهبية اللون لحسابها لتميزه، لتظهر علامة التوثيق الزرقاء لاحقا بجانب الكأس الذهبية.

ومن بين النجوم العرب الذين عادت العلامة الزرقاء لحساباتهم دون تفسير واضح، عمرو دياب، وتامر حسني، وإليسا، ونادين نجيم، ومحمد هنيدي، وأمل بوشوشة، وحسين الجسمي، ونجوى كرم، وكارول سماحة، وهيفاء وهبي، وراغب علامة، ونوال الزغبي ومنة شلبي وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وشيرين وياسمين صبري وأنغام ورابح صقر وصابر الرباعي وغيرهم.

فيما بقيت أسماء أخرى من دون توثيق مثل هاني شاكر والفنانة السعودية وعد والممثلة المصرية مي عزالدين وغادة عبدالرازق وخالد سليم وأروى اليمنية والممثلة السورية جومانا مراد ولطيفة التونسية وعبدالله الرويشد وأصيل أبوبكر وطلال سلامة ووليد توفيق وغيرهم كثيرون.

يذكر أن الملياردير الأميركي كان أعلن سابقاً موعد 20 أبريل الجاري، لإزالة جميع علامات التوثيق المجانية من حسابات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، طالباً دفع مبلغ 8 دولارات مقابل تلك الخدمة.

إلا أن المنصة الشهيرة شهدت منذ بدء تطبيق هذا القرار حالة من الفوضى خلال اليومين الماضيين، بعد أن انتحلت عدة حسابات صفات حسابات أخرى، ووثقتها مقابل الدفع، قبل أن تعود الشركة لاحقا وتعالج المشكلة على ما يبدو.