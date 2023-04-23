شكرا لاهتمامكم بخبر سلسلة متاجر أميركية لبيع الأدوات المنزلية بالتجزئة تشهر إفلاسها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سلسلة متاجر أميركية لبيع الأدوات المنزلية بالتجزئة تشهر إفلاسها



قالت شركة “بيد باث آند بيوند” الأميركية لبيع الأدوات المنزلية بالتجزئة إنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس، لكن متاجرها ومواقعها الإلكترونية ستظل مفتوحة وستواصل خدمة عملائها.

وقدمت الشركة المحاصرة الطلب يوم الأحد إلى المحكمة الجزئية الأميركية بولاية نيوجيرزي، حيث قدرت أصولها والتزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل الشركة في تأمين الأموال اللازمة للبقاء في السوق، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت الشركة، ومقرها في يونيون بنيوجيرزي، في بيان أنها قدمت الطلب طواعية “لتهدئة منظومة عملها أثناء إجراء عملية تسويقية محدودة لجذب الاهتمام بواحدة أو أكثر من عمليات البيع لبعض أو كل أصولها”.

كما قالت الشركة إن متاجرها ستظل مفتوحة، وستستمر في خدمة العملاء لأنها “تبدأ جهودها لإغلاق مواقع البيع بالتجزئة المملوكة لها”.

وأضافت أنها تعتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وموظفيها وشركائها.