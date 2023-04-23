شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو يثير غضباً في لبنان.. عراك بين عنصر أمن وممثل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو يثير غضباً في لبنان.. عراك بين عنصر أمن وممثل



خلال الأيام الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بفيديو يظهر إشكالاً بين أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وممثل في مصلحة تسجيل السيارات، الأربعاء، تطور لاعتداء بالضرب.

فيما جرى توقيف وسام فارس، وأُطلِقت حملة تضامن من زملاء في الوسط الفني للإفراج الفوري عنه، وسط غضب الرأي العام واستنكار من نقابة الممثلين للحادثة.

“مشادة كلامية”

من جهتها، أكدت مصادر أمنية لصحيفة “النهار” أن “العسكري في قوى الأمن الداخلي الذي تم الاعتداء عليه من قبل الممثل فارس لا يزال في المستشفى، ويحتاج إلى جراحة عاجلة جراء كسر في وركه”.

وأوضحت أن “الإشكال حصل بعد مشادة كلامية بين فارس والعسكري استخدم فيها فارس كلاماً استفزازياً، كما تبين أن سيارة فارس غير مسجلة في الدوائر الرسمية”.

في حين استغربت الحملة الموجهة ضد قوى الأمن الداخلي، مؤكدة أن “هذا لا يعفي العسكري من المسؤولية، إذ تتابع القيادة مجريات الحادثة لتبيان حقيقة ما جرى واتخاذ الإجراء اللازم في حال تبين ارتكابه خطأ”.

“الحقيقة قد ما طوّلت رح تبين”

إلا أن عائلة فارس نفت الرواية الأمنية، مؤكدة أن ابنها معروف بـ”طباعه الهادئة”. وقال والده إن الرواية الأمنية تستند إلى اتفرج ويجب التحقق منها، مضيفاً أن ابنه مصاب بكسر في الأنف.

وبعد إخلاء سبيله أمس السبت، شدد فارس على أن “الحقيقة قد ما طوّلت رح تبين. وأشكر كل من وقف إلى جانب عائلتي في هذه الفترة”.

بدوره، أشار محاميه إلى أن الفيديوهات أظهرت أن وسام لم يعتد على عنصر قوى الأمن وهو تعهد بتسديد نفقات استشفاء العنصر مع حق فارس الكامل بالادعاء، لأنه تعرض لإصابة في أنفه ويحتاج لعملية.