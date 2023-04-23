شكرا لاهتمامكم بخبر بينها تحسين الذاكرة.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بينها تحسين الذاكرة.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر



هل أنت من محبي الشاي الأخضر؟ إذاً استمر في تناوله، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، أهمها: فيتامينات المجموعة (ب)، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة.

ووفق موقع webteb المختص بالأخبار الصحية، تتمثل فوائد الشاي الأخضر في ما يلي:

1. حماية الجلد من التصبغات والتجاعيد

مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر جعلته مساهماً جيداً في حماية الجلد من تأثيرات أشعة الشمس، وذلك عبر تحييد الجذور الحرة التي تنتجها الشمس مما يُسبب شيخوخة الجلد.

2. المساهمة في خفض الوزن

من فوائده أنه قد يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يساعد في خسارة الوزن.

والعوامل المسؤولة عن زيادة عملية التمثيل الغذائي في الشاي الأخضر هي على الأرجح مادة الكافيين ومادة البوليفينول الموجودة في أوراق الشاي.

3. الحد من ارتفاع ضغط الدم

وُجد أن الشاي قد يوفر الحماية ضد تطور ارتفاع ضغط الدم، إذ إن مكونات الشاي الأخضر وخاصة البوتاسيوم يساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ويجعلها تضخ الدم بشكل أفضل.

كما أن الشاي الأخضر قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وهذا يحد من الإصابة بأمراض القلب.

(آيستوك)

4. تعزيز صحة الأسنان

وُجد أن شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يومياً قد يحافظ على صحة الأسنان، وقد يمنع أمراض اللثة التي تُسبب فقدان الأسنان في سن الشيخوخة.

يشار إلى أنه ينخفض لدى الأشخاص الذين شربوا ما لا يقل عن كوب واحد من الشاي الأخضر يومياً خطر فقدان 19% من أسنانهم مقارنة بالذين لم يشربوه كل يوم.

5. تحسين الذاكرة

يساهم في تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ، وهذا بسبب محتواه من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعمل على إرخاء العضلات وزيادة الشعور بالهدوء، وتحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.

6. المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

وُجد أن في الشاي الأخضر مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة التي قد تساهم في تعزيز نظام المناعة، وهذا قد يقلل من خطر نزلات البرد أو الإنفلونزا بنسبة 23% ويقلل من مدة المرض بنسبة 36%.

كما أن البوليفينول الموجودة فيه قد يساهم في الحد من تكاثر فيروس الإنفلونزا.

(شترستوك)

7. المساهمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

من أبرز فوائده المنتشرة أنه قد يحد من احتمالية الإصابة بأنواع السرطانات، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

يذكر أن هذه الفائدة قيد الدراسة حتى الآن، فيوجد العديد من الدراسات فيما يخص الأمر لكنها متناقضة.

8. فوائد أخرى

تشمل التقليل من التوتر وتعزيز الاسترخاء، والحد من الإصابة بالسكري.

أضرار الشاي الأخضر

إلا أنه بالرغم من فوائد الشاي الأخضر للصحة عموماً، غير أن شرب كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى أضرار محتملة

1. مشكلات في الجهاز الهضمي: قد يعاني البعض من المغص والتقيؤ وحرقة المعدة بعد شرب كوب من الشاي الأخضر.

2. الصداع ومشكلات في النوم: هذا يحدث نتيجة احتوائه على الكافيين، ويمكن الحد من هذا الضرر بشرب كمية محددة يومياً.

3. تفاعلات مع بعض الأدوية: يتفاعل مع الأدوية التي تعالج الحالات العصبية بكثرة، لذا يجب الحذر من ذلك.