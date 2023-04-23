شكرا لاهتمامكم بخبر مبتسماً ويجلس بجانبها.. والدة سعد لمجرد تنشر صورة جديدة له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مبتسماً ويجلس بجانبها.. والدة سعد لمجرد تنشر صورة جديدة له



بعد قرار القضاء الفرنسي إطلاق سراح الفنان المغربي سعد لمجرد، تواصل والدة النجم الشهير الاحتفال بخروج نجلها من السجن تزامناً مع بداية عيد الفطر.

فقد نشرت نزهة الركراكي، أمس السبت، عبر حسابها في “إنستغرام” صورة جمعتهما سوياً وعايدت فيها متابعيها، قائلة: “عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير”.

وظهر صاحب “أنت معلم”، وهو يرتدي تي شيرت أسود ومبتسما ويجلس بجانب والدته والفرحة تبدو عليها بشكل كبير وهي بقرب فلذة كبدها.

كما سبق وشاركت والدة سعد صورة مع زوجها وابنها وزوجته غيثة العلاكي وعلقت عليها “لقد جاء الفرج الحمد لله وشكر لله”.

وكان لمجرد قد غادر يوم الخميس السجن في باريس بعد دخوله منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود لعام 2016.

إطلاق سراح مؤقت

ووفق ما حصلت علية “العربية.نت” من معلومات، فإن لمجرد خرج بموجب إطلاق سراح مؤقت كان تقدم بطلبه فريق دفاعه.

وفي حديث خاص لـ”العربية.نت” من باريس، أكد المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا، محامي سعد لمجرد، خبر إطلاق سراح الفنان المغربي دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته.

كما أضاف أن القضية مستمرة، ولكن سعد خارج القضبان في فرنسا، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طُلب مرة أخرى لسماع أقواله من قبل القضاء الفرنسي.

ونفى محامي لمجرد الأخبار التي تحدثت عن أن صاحب “من أول دقيقة” أُطلق سراحه بشرط ارتدائه سوار لمراقبة حركته، وأن جواز سفره محجوز لدى السلطات الفرنسية.