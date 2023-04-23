شكرا لاهتمامكم بخبر صندوق الاستثمارات يجني 23.4 مليار ريال من التوزيعات النقدية للأسهم السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن صندوق الاستثمارات يجني 23.4 مليار ريال من التوزيعات النقدية للأسهم السعودية



يتوقع أن تبلغ حصيلة التوزيعات النقدية التي يحصل عليها صندوق الاستثمارات العامة نظير استثماراته في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي نحو 23.4 مليار ريال.

يمتلك الصندوق حصصا في 23 شركة منها 18 شركة أعلنت توزيعات نقدية للفترة.

وتصدر سهم أرامكو أعلى قيمة للتوزيعات النقدية بنحو 11.2 مليار ريال، ما يمثل نحو 48% من حصيلة التوزيعات النقدية للصندوق من الأسهم السعودية، نقلاً عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

ورصدت الصحيفة جميع أسهم الصندوق التي يمتلك فيها 5% وأكثر، إضافة إلى ملكيته المباشرة في أرامكو السعودية التي تعادل 4% من أسهمها التى تم نقلها من الحكومة مطلع 2022، مع افتراض عدم حدوث تغير في الملكية.

وباستثناء توزيعات أرامكو السعودية، فإن حصيلة الصندوق من التوزيعات النقدية لبقية شركاته بلغت 12.17 مليار ريال، ليأتي في المرتبة الثانية شركة “إس تي سي” بنحو 5.1 مليار ريال.

وبلغ متوسط العائد النقدي للشركات، التي يستثمر بها صندوق الاستثمارات العامة نحو 3.5%، وذلك بحسب أسعار الشركات وقت الرصد.

وجاء البنك الأهلي السعودي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التوزيعات النقدية، إذ بلغ نصيب الصندوق 2.83 مليار ريال، يمثل 12% من حصيلته.

وبعد ذلك جاءت “السعودية للكهرباء” التي يمتلك الصندوق فيها حصة 74.3%، إذ بلغ نصيب الصندوق من التوزيعات الموصى بها نحو 2.17 مليار ريال.

وبعد ذلك تأتي التوزيعات النقدية لشركتي علم وأكواباور التي بلغ حصة الصندوق نحو 268 مليون ريال لكل منهما، حيث بلغ التوزيع النقدي نحو خمسة ريالات للسهم لشركة علم، إضافة إلى توصية أكواباور بتوزيع 0.83 ريال للسهم الواحد عن العام الماضي.

كما أعلنت “مرافق” المدرجة حديثا في السوق السعودية توزيعات نقدية للنصف الثاني من العام بلغت 1.1 ريال للسهم، بلغ نصيب الصندوق نحو 48 مليون ريال، في حين لم يشمل الرصد أي توزيعات مقرة قبل الإدراج للعام نفسه.

إلى ذلك، يمتلك الصندوق أسهما في خمس شركات لم تعلن توزيعات نقدية للعام الماضي، وهي (معادن، دور، العقارية، النقل الجماعي، وإعمار)، وبحسب تتبع البيانات لآخر ثلاثة أعوام، فإن تلك الشركات لم تعلن أي توزيعات نقدية.