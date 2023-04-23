شكرا لاهتمامكم بخبر الرئيس التنفيذي لـ”غوغل” يجني 226 مليون دولار في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الرئيس التنفيذي لـ”غوغل” يجني 226 مليون دولار في 2022



ارتفعت حزمة الأجور الممنوحة للرئيس التنفيذي لشركة ألفا بت الشركة الأم لمحرك البحث “غوغل” سندار بيتشاي إلى 226 مليون دولار في 2022، مدعومة بمنحة الأسهم كل ثلاث سنوات، مما جعله أحد قادة الشركات الأعلى أجراً في العالم.

وبحسب إفصاح “ألفا بت” فإن منحة الأسهم بلغت من راتبه 218 مليون دولار. وحصل على 6.3 مليون دولار كتعويض في عام 2021، عندما لم يتلق المنحة، وظل راتبه ثابتًا عند مليوني دولار في السنوات الثلاث الماضية.

يعمل الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 50 عاما في صناعة أكثر تنافسية، حيث تهدد منتجات الذكاء الاصطناعي مثل روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” من شركة OpenAI الناشئة بتقويض هيمنة “غوغل” في البحث، وفقاً لما نشرته “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية.نت”.

كما أثر التباطؤ التكنولوجي الأوسع نطاقاً على الشركة، وانخفضت أسهمها بنسبة 39% في عام 2022. ثم عادت إلى الارتفاع في عام 2023 بنسبة 19%.

ويحصل بيتشاي على منحة الأسهم كل 3 سنوات، وتلقى حزمة مماثلة في عام 2019. وفي ذلك العام ، حصل المدير التنفيذي على 281 مليون دولار.

يأتي ذلك فيما أصبح تعويض الرؤساء التنفيذيين موضوعًا حساسًا بشكل خاص في صناعة التكنولوجيا لا سيما بعد موجة تسريح موظفين في “ألفا بت” والشركات الكبرى الأخرى.

وخفض الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك راتبه لعام 2023، بعد غضب لتحقيقه 100 مليون دولار لكل عام من العامين الماضيين.

وفي يناير الماضي، ألغت “ألفا بت” 12 ألف وظيفة أو 6% من قوتها العاملة.