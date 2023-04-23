عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انقطاع “شبه كامل” للإنترنت في السودان



يعاني السودان الذي يشهد نزاعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع انقطاعا “شبه كامل” لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية يوم الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

وقالت منظمة “نت بلوكس” ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الانترنت في العالم “تُظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2% مقارنة بالمستويات العادية”.

ومنذ اندلاعها في 15 أبريل، تسببت المعارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.