أخبار اليمن : أشادت بقياداته الحكيمة .. فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر

أشادت بقياداته الحكيمة .. فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444هجرية.

وعبرت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات، بأسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والمديريات في ربوع اليمن، عن أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، التي تأتي هذا العام بالتزامن مع مرور 8 أعوام على العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ مارس 2015.

وثمنت قيادات فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات مواقف المؤتمر الشعبي العام المنحازة دوما الى صف الشعب وحقوقه، والوطن ومكتسباته وسيادته واستقلاله، مباركة في هذا السياق عمليات تبادل الأسرى معبرةً عن أملها بأن يتم إطلاق بقية الأسرى بشكل كامل وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.

ودعت برقيات التهاني كافة أعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام في عموم المحافظات والمديريات الى انتهاز أيام عيد الفطر لتجسيد قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، وتصدر مبادرات البذل والعطاء في مساعدة المحتاجين والفقراء، دونما منيّة أو أذى، والتفاني في خدمة المجتمع بروح وطنية تغلب مصلحة الوطن العليا على مادونها.

وجدد رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام، تأكيدهم الولاء والوفاء لقيادات المؤتمر الشعبي العام المنتخبة من اللجنة الدائمة، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ الميثاق الوطني، ووقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، مشيدين في هذا السياق بالادارة الرشيدة والارادة الشجاعة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس، منذ توليه إدارة شئون المؤتمر في أحلك الظروف، وفي مرحلة زمنية عاصفة ومصيرية للمؤتمر والوطن اليمني بشكل عام.

سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.