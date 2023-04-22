عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بنوك الصين تسجل 15.3 مليار دولار عجزا في تسوية العملات الأجنبية بالربع الأول



قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الجمعة، إن البنوك الصينية سجلت 15.3 مليار دولار من صافي عجز تسوية العملات الأجنبية المجمع في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت مشتريات البنوك من العملات الأجنبية 546 مليار دولار، بينما بلغت المبيعات 561.3 مليار دولار.

في شهر مارس وحده، سجلت البنوك الصينية صافي عجز في تسوية العملات الأجنبية بمقدار 15.9 مليار دولار.