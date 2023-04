شكرا لاهتمامكم بخبر تحذير من 11 عادة بوجبة الفطور تزيد من وزنك! والان مع التفاصيل

من بين جميع وجبات اليوم، قد تكون وجبة الفطور هي الأسهل لجعل فقدان الوزن في متناول اليد. لا ينجرف معظمنا إلى تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبتنا الأولى، مقارنةً بالغداء أو العشاء، كما أن الكثير من الأطعمة الصحية منخفضة السعرات الحرارية مثل الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة تظهر بانتظام على معظم طاولات الفطور، بحسب ما نشره موقع Eat This Not That.

لكن لا يعني ذلك أن الوجبة الأولى في اليوم لا تحتوي على عيوب يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن. فإذا كان الشخص يكافح للوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه، فربما يكون الوقت قد حان للنظر فيما يتناوله بعد النهوض من السرير، إذ يمكن لعدد من عادات وجبة الفطور أن تدمر نواياه الحسنة.

1- تفويت وجبة الفطور

يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو إنقاص الوزن من خلال وجبة الفطور هي تناول المزيد من الألياف والتوازن بين البروتين والكربوهيدرات. يقول خبير التغذية ستيف ماغيل، إن “إحدى عادات الفطور التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة هي تخطي وجبة الفطور أو عدم تناول وجبة فطور متوازنة غنية بالألياف ومعتدلة في البروتين والكربوهيدرات، لأن الألياف والبروتينات تمنح شعور بالشبع، وبالتالي فإنه من غير المرجح أن يضطر الشخص إلى تناول الوجبات الخفيفة بعد ساعة من وجبة الفطور”.

2- مشروب عالي السعرات

لفقدان الوزن، ينبغي مراعاة أن يكون المشروب الصباحي بسيطًا أي قليل السعرات الحرارية. تقول نيكول سوينغل، اختصاصية تغذية، إن تناول مشروبات القهوة المعقدة أو كريمات القهوة والإضافات الأخرى إلى القهوة دون تتبعها يمكن أن يساهم في زيادة الوزن لأن السعرات الحرارية لا يتم احتسابها ويمكن أن يؤدي إلى فائض في السعرات الحرارية”.

3- في المتجر أو محطة الوقود

تقول ميليسا ألتمان-تروب، خبيرة تغذية، إن عادة تناول وجبة الفطور في بعض المتاجر أو محطات الوقود تؤدي لزيادة الوزن لأنه من الصعب العثور على متاجر أو محطات وقود تقدم وجبة فطور صحية، مشيرة إلى أن تلك الأماكن تقدم عادة أطعمة أو مشروبات مثل المافن وغراندي لاتيه وغيرها من العناصر الغذائية، التي تحتوي على سعرات حرارية وسكر مضاف يزيد عما يحتاج الجسم لتناوله يوميًا.

4- عدم قراءة الملصقات

إن بعض المنتجات التي يتم الترويج بأنها صحية يمكن أن تحتوي على سعرات حرارية وسكر مضاف بكميات كبيرة، مما لا يصنفها صحية. يجب عند اختيار أطعمة وجبة الفطور أن يتم قراءة المكونات وكميات العناصر المختلفة في كل منتج سيتم تناوله.

5- الأكل من العبوات مباشرة

من الطبيعي أن يكون البعض على عجلة من أمره في الصباح، وربما يضطر البعض إلى تناول الفطور من العبوات مباشرة توفيرًا للوقت. لكن يحذر الخبراء بأنه في حالة عدم وجود وعاء فإنه يكون من الصعب الحكم على حجم الحصة التي يتم تناولها، وأنه من الممكن أن يتم التهام سعرات حرارية أكثر بكثير مما كان ينوي الشخص تناوله حقًا.

6- التركيز على الكربوهيدرات

تشرح أماندا ليبتاك، اختصاصية تغذية، إن التركيز في وجبات الفطور على تناول أطعمة مثل الفطائر والخبز ودقيق الشوفان، والتي تكون غنية بالكربوهيدرات، تؤدي لسرعة الشعور بالجوع لأنه الوجبات تفتقر إلى “الألياف والبروتين اللازمين للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم”، مما يبقي الشعور بالامتلاء لفترة أطول. وتضيف أنه يمكن تحقيق استقرار نسبة السكر في الدم وتعزيز الشبع عن طريق إضافة مصدر بروتين مثل نقانق الدجاج أو الفستق إلى وجبة فطور غنية بالكربوهيدرات.

7- تناول الفطور في السيارة

إن تناول الفطور أثناء قيادة السيارة بالطريق إلى العمل يؤدي لاستهلاك كميات أكبر من حاجة الجسم. يوضح الخبراء أن العديد من عوامل التشتيت أثناء القيادة كافية لإبعاد تركيز الشخص عن طعامه. تظهر الأبحاث أن الأكل اليقظ يمكن أن يكون وسيلة فعالة لفقدان الوزن.

8- شرب عصير الفواكه

نظرًا لأن بعض عصائر الفاكهة غنية بالمغذيات، فإن شرب السعرات الحرارية لا يمنح الشعور بالشبع. وتحتوي معظم عصائر الفاكهة على نسبة عالية من السكريات، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. ينبغي الحفاظ على حصص العصير معتدلة في وقت وجبة الفطور لجني فوائد الفيتامينات والمعادن مع الحفاظ على السعرات الحرارية عند الحد الأدنى.

9- الفطور في وقت مبكر

إن تناول وجبة الفطور مبكرًا بعد الاستيقاظ مباشرة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة الوزن، لأنه من المرجح أن يشعر الشخص بالجوع بحلول منتصف الصباح، وربما ينتهي به الأمر إلى إضافة وجبة رابعة غير مقصودة إلى الوجبات اليومية. ينصح الخبراء بأن يؤخذ في الاعتبار توقيت وجبة الفطور وتأخيره قليلًا لمنع تناول السعرات الحرارية الزائدة قبل الغداء.

10- وسائل الإعلام والتواصل

إنها عادة شائعة للغاية في أي وجبة وهي تحديدًا قيام البعض بالتحقق من موجز وسائل التواصل الاجتماعي أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام. يقول موشومي موخيرجي، اختصاصي تغذية إن “إن مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف الذكي أثناء تناول وجبة الفطور يمكن أن يؤدي بالمرء إلى تناول وجبة دسمة دون إيلاء الكثير من الاهتمام للحصص، والتي يمكن أن تسبب زيادة الوزن على المدى الطويل”.

11- عدم شرب المياه

يمكن لشرب كمية كافية من الماء أن يثبط الشهية ويعزز عملية الأيض – لذلك إذا كان الشخص يفوت كوبًا في الصباح، فربما يُحدث فرقًا في جهوده في إنقاص الوزن. في وقت وجبة الفطور، يجب أن يكون الماء حاضرًا وفي المتناول لتعزيز فرص إنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة.