شكرا لاهتمامكم بخبر في ليلة خاب بها طموح “مستعمرته” بالمريخ.. إيلون ماسك يخسر 12.6 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن في ليلة خاب بها طموح “مستعمرته” بالمريخ.. إيلون ماسك يخسر 12.6 مليار دولار



فقدت ثروة الملياردير إيلون ماسك 12.6 مليار دولار من قيمتها في يوم واحد، عقب تراجع أسهم شركته “تسلا” أمس الخميس بنسبة 9.75% إلى 162.99 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 510.72 مليار دولار، لا سيما أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من ثروته.

وتصدر ماسك المليارديرات الأكثر خسارة بمؤشر “بلومبرغ للميارديرات، ليهبط إجمالي ثروته إلى 164 مليار دولار يحتل به المركز الثاني على مستوى ملياريرات العالم، بعد برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة LVMH الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة، بإجمالي ثروة 211 مليار دولار، وفقاً للمؤشر الذي اطلعت عليه “العربية.نت”.

وجاء تراجع ثروة إيلون ماسك، في ظل أحداث سلبية يواجهها الملياردير على مدار اليومين الماضيين، بدأت بإعلان شركة “تسلا”، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 24% في الربع الأول من 2023 إلى 2.5 مليار دولار .وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بأكثر من 24% في الربع الأول فإنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

وكانت “تسلا” قد خفضت أسعار بيع سياراتها 6 مرات منذ بداية العام الحالي في محاولة لتنشيط الطلب على إنتاجها.

وجاء الحدث السلبي الأبرز الآخر، على مستوى شركته الثانية سبيس إكس، بانفجار صاروخها “ستارشيب” الأكبر والأقوى في العالم والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، يوم الخميس.

و”ستارشيب” البالغ طوله 120 متراً هو أطول من صاروخ “ناسا” العملاق الجديد “اس ال اس” (98 متراً) الذي أُطلق في مهمة أولى خلال نوفمبر، ومن صاروخ “ساتورن 5” (111 متراً) الخاص بمهمات أبولو.

كذلك، كان يُفترض أن يتمتع “ستارشيب” بقوة إقلاع أقوى بمرتين من “اس ال اس” و”ساتورن 5″، مما يجعله الصاروخ الأقوى في العالم.

وبينما خاب طموح ماسك مجددا في بناء “مستعمرته” بكوكب المريخ، إذ غرد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، على تويتر قائلا: “تهاني لفريق سبيس إكس على الاختبار الرائع لستارشيب! تعلمنا الكثير لاختبار الإطلاق التالي الذي سيكون في غضون بضعة شهور”.

وعلى مستوى شركة تويتر، فإن إيلون ماسك رئيسها التنفيذي أقر بتجريد مشاهير وأثرياء العالم من علامة التوثيق الزرقاء على “تويتر” بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع 8 دولارات نظير التوثيق.