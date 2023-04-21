الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر ويشيد بحكمته القيادية
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبوراس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء فيها:
الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم
يطيب لي باسمي شخصياً ونيابةً عن زملائي في الأمانة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، أن نرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم .
إننا ونحن نهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، فإننا نجدد لكم التأكيد بأن قيادتكم الحكيمة مصدر فخر واعتزاز لكافة منتسبي وأنصار المؤتمر الشعبي العام ، بل لكل الوطنيين، فقد تحملتم القيادة في ظروف معقدة داخلياً وخارجياً واستطعتم الحفاظ على تماسك المؤتمر ووحدته رغم المؤامرات التي كانت تستهدفه، وثقوا اننا كنا وسنظل نلتف خلف قيادتكم للمؤتمر الشعبي العام، ونسترشد بحكمتكم وحنكتم السياسية، وصلابة مواقفكم، ونتعلم منها دروساً في الثبات والدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله .
مرة أخرى نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يمن عليكم بموفور الصحة والسلامة .
وفقكم الله ودمتم
اخوكم/ غازي احمد علي محسن
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر ويشيد بحكمته القيادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.