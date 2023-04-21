أخبار اليمن : جابر الوهباتي يهنىء رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الفطر المبارك

جابر الوهباتي يهنىء رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الفطر المباركتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، جاء فيها:

الشيخ/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

يطيب لي أن أرفع إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ومن خلالكم إلى قيادات المؤتمر وأعضائه وأنصاره وأبناء الشعب اليمني كافة.

ونحن نهنئكم بعيد الفطر المبارك فإننا نجدد العهد لله وللوطن ولكم ان نظل في المؤتمر الشعبي العام قيادة وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار خلف قيادتكم وإلى جانبكم ومع شعبنا اليمني العظيم، مدافعين بكل ما اوتينا من قوة عن وطننا ووحدتنا وسيادتنا واستقلالنا وثوابتنا ومبادئنا وقيمنا وأخلاقنا مهما كانت التحديات والصعوبات.

ختاماً نكرر التهنئة لكم ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة الجليلة وقد تحقق لشعبنا اليمني النصر والسلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع، وأن يواصل تنظيمنا الرائد مسيرته بنجاح يتفق مع عظمة عطاءاته الوطنية.. وكل عام وأنتم والوطن بخير.

أخوكم/

الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الامين العام المساعد للمؤتمر